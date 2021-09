Tunisie : L’IRMC organise un cycle de projections-débats « Violences en migration »

L’Institut de Recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) organise un cycle de projections-débats hebdomadaire intitulé « Violences en migration : Regards croisés Tunisie – Mexique », du 1er au 29 octobre à l’espace L’Etoile du Nord.

Chaque vendredi du mois d’octobre prochain, le théâtre et café culturel l’Etoile du Nord au centre-ville de Tunis accueillera une projection de film suivie d’un débat autour du thème de la migration et en particulier des violences qui résultent des politiques de fermeture frontalières en Tunisie et au Mexique.

« Ce cycle aborde les violences en situation migratoire depuis la Tunisie jusqu’au Mexique, deux pays symptomatiques d’espaces frontaliers dits ‘’sous tensions’’ et ‘’à haut risque’’ pour les migrants », indique le communiqué de l’IRMC qui souhaite, à travers cet événement, inviter le public, les cinéastes et les chercheurs en sciences humaines et sociales à réfléchir et à échanger à partir de récits filmiques ou documentaires.

Le programme comprendra des projections gratuites de films tunisiens et mexicains sortis entre 1996 et 2016.

Le programme :

Vendredi 1 er octobre : « Emirs au pays des merveilles » (2014) d’Ahmed Jlassi ;

« Emirs au pays des merveilles » (2014) d’Ahmed Jlassi ; Vendredi 8 octobre : « Derrière la vague » (2016) de Fethi Saïdi ;

« Derrière la vague » (2016) de Fethi Saïdi ; Vendredi 15 octobre : « Rêves d’or » (2013) de Diego Quemada Diez ;

« Rêves d’or » (2013) de Diego Quemada Diez ; Vendredi 22 octobre : « Anastasia de Bizerte » (1996) de Mahmoud Ben Mahmoud ;

« Anastasia de Bizerte » (1996) de Mahmoud Ben Mahmoud ; Vendredi 29 octobre : « Llevate mis amores » (2014) d’Arturo Gonzales Villasenor.

Fawz Benali