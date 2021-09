Vers la distinction des employeurs de choix pour les femmes en Tunisie

Meilleur employeur en Tunisie lance un nouveau programme de certification «Best Places To Work for Women» qui permet de distinguer les employeurs de choix pour les femmes en Tunisie. Cette certification est octroyée aux entreprises qui se distinguent par la qualité des conditions de travail et des programmes de soutien offertes aux femmes.

Durant la pandémie de Covid-19, plusieurs entreprises en Tunisie se sont montrées particulièrement soucieuses de leurs collaborateurs en leur proposant du télétravail, de la flexibilité dans les horaires, des groupes de soutien, des programmes de formation adaptés, des avantages et plus encore.

Le programme repose sur une évaluation des politiques et des pratiques RH et l’avis des collaboratrices de l’entreprise. Les sujets de l’évaluation portent essentiellement sur l’équité salariale, les conditions de travail et la représentativité des femmes dans les postes de direction.

Les résultats seront annoncés au courant du mois de mars 2022.

Plus d’information sur le site dédié.