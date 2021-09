Les États-Unis maintiennent leur «ferme soutien» à la démocratie en Tunisie

Ned Price.

En réponse à une question relative à l’annonce des mesures exceptionnelles par le président Kaïs Saïed en Tunisie, le porte-parole du Département d’Etat américain Ned Price a fait part du ferme soutien des Etats-Unis à la démocratie en Tunisie, conformément à «un processus de réforme inclusif qui associe la société civile et diverses voix politiques.»

Elizabeth Hagedorn : Bonjour. L’administration a-t-elle une réaction au fait que le président tunisien ait déclaré cette semaine qu’il gouvernerait par décret ? Et au coup d’Etat qui a eu lieu en juillet ? Merci.

M. Price : «Merci pour la question. Nous partageons l’objectif du peuple tunisien d’un gouvernement démocratique qui réponde aux besoins du pays alors qu’il lutte contre les crises économiques et sanitaires. Nous sommes préoccupés par le fait que les mesures transitoires se poursuivent sans une fin claire. Le président Saied devrait nommer un Premier ministre pour former un gouvernement capable de répondre à ces besoins urgents. Nous faisons écho aux appels du peuple tunisien pour que le président propose un plan avec un calendrier clair pour un processus de réforme inclusif qui associe la société civile et diverses voix politiques.

En ce qui concerne les mesures qui ont conduit à ce point, plus que le débat sur la qualification de ces événements, ce qui importe c’est le ferme soutien à la Tunisie sur la voie de la démocratie, et c’est ce sur quoi nous nous concentrons.»

I. B.

