Tunisie : Le violoniste Bassem Anas Romdhani demi-finaliste du « International String Competition » à Londres

Le jeune musicien tunisien Bassem Anas Romdhani vient d’accéder aux demi-finales de l’International String Competition du Windsor Festival qui se déroule en ce moment à Londres.

8 jeunes solistes venant de différents pays à travers le monde viennent d’accéder aux demi-finales du prestigieux concours musical londonien « International String Competition » dont la 8e édition avait démarré le 17 septembre et se poursuit jusqu’au 3 octobre prochain.

Parmi ces 8 demi-finalistes figure le jeune soliste tunisien Bassem Anas Romdhani, c’est ce qu’a annoncé la musicienne et cheffe d’orchestre tunisienne Amina Srarfi sur son compte Facebook. « Les olympiades, les jeux méditerranéens, les sports individuels, tout le monde les suit. Sachez qu’en musique aussi il y a des concours internationaux très importants où brillent de jeunes musiciens solistes. », a-t-elle écrit.

Bassem Anas Romdhani rejoint en 2014 la Guildhall School of Music and Drama grâce au soutien de la Fondation Habib Bourguiba. Une levée de fonds est organisée en 2015 pour l’acquisition d’un violon destiné au préalable à Yehudi Menuhin et dont Bacem Anas Romdhani devient le premier propriétaire.

Fawz Benali