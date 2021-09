Foued Bouslama : «Concentrons-nous sur le tourisme de l’après-Covid»

A l’occasion de la journée mondiale du tourisme, Foued Bouslama, spécialiste du tourisme et président de la Ligue tunisienne des correspondants journalistes, a exprimé sa vision quant à l’avenir du secteur en Tunisie, à cette période particulière de l’après-Covid-19, une pandémie qui aura été très nuisible au tourisme, comme à beaucoup d’autres secteurs économiques.

Voici la déclaration de M. Bouslama :

«Chaque 27 septembre, le monde célèbre la Journée internationale du tourisme, et la célébration d’aujourd’hui intervient dans une circonstance exceptionnelle que traverse le secteur en raison des répercussions de la grave crise du coronavirus. La célébration, qui a été conçue, à la base, pour consolider la sensibilisation à la valeur sociale, culturelle, politique et économique du tourisme nous oblige, en tant que professionnels, à tirer les leçons de cette crise et à rechercher ensemble des solutions profondes et stratégiques pour le secteur.

«Nous commencerons bientôt à réfléchir à l’avenir du tourisme tunisien aux horizons de 2030. Laissons aux décideurs les solutions urgentes et quotidiennes et avançons vers une réflexion sur un nouveau tourisme, le tourisme post-coronavirus, le tourisme qui répond aux attentes de la nouvelle génération et le tourisme qui découle des générosités de notre pays et de la capacité de ses habitants à mettre en place une école touristique tunisienne ouverte au monde, comme nous étions dans le passé : un exemple à suivre pour nos plus grands concurrents actuels sur les marchés mondiaux.

«Mettons en valeur les véritables acquis de la Tunisie, dont beaucoup sont encore inexploités. À plus d’un côté, on trouve des sentiers naturels, des sources, des sites naturels magiques et des économies patrimoniales marquantes dans l’histoire de l’humanité, en plus, bien sûr, de charmantes plages, d’hôtels luxueux et du désert…

«Nous pouvons faire de la Tunisie un paradis touristique s’étendant de la mer au désert et de la période préhistorique à l’héritage islamique et moderniste. Un paradis qui regorge d’activités, de manifestations, de festivals, et qui rassemble différents peuples et civilisations…

«Pensons tous à établir un projet à transmettre de génération en génération qui fera de la Tunisie un exemple et un modèle dans le nouveau tourisme touristique, sanitaire, environnemental, récréatif, culturel et sportif au sein d’un même produit touristique. Commençons à réfléchir».

C. B. Y.