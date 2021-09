La médecine Tunisienne en deuil : Décès de Pr Neila Kedidi Ben Romdhane

«Nous avons appris avec une grande tristesse le départ, aujourd’hui, pour un monde meilleur, de Professeur Neila Kedidi Ben Romdhane, chef de service d’hématologie à l’hôpital de la Rabta», déplore le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 27 septembre 2021.

«Une dame d’une grande valeur humaine et professionnelle qui incarnait la gentillesse et le dévouement. L’émotion est grande pour la profession et la famille des hématologues», lit-on encore dans le communiqué du CROM de Tunis, qui présente ses sincères condoléances à Dr Khaled Ben Romdhane et ses enfants ainsi qu’à toute la communauté des hématologues en Tunisie.

«Puisse l’âme généreuse et chaleureuse, de notre Maître et consoeur, reposer en paix et puisse Dieu le tout puissant, l’accueillir dans son paradis éternel», ajoute le CROM.

De nombreux médecins ont déploré le départ de leur consœur, et lui rendu hommage, en regrettant «une femme, humaine et professionnelle. toujours disponible, souriante et aimable…un médecin engagé , d’une extrême gentillesse et d’une compétence inégalable»…

Y. N.