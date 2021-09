Tunisie : La SNDP héberge au sein de son « Agil Corporate Universety » le challenge Rec it up

La Société nationale de distribution des pétroles (SNDP-Agil) a accueilli les 25 et 26 septembre 2021 les étudiants de l’Insat au sein de son « Agil Corporate Universety ». Cet espace de développement de compétence et de capitalisation des connaissances, aussi bien spacieux que studieux, a été mis à la disposition des étudiants pour un challenge qui aura duré 16 heures et à l’issue duquel a été récompensé le meilleur Business Model pour un projet à succès dans le domaine des énergies renouvelables dans l’industrie.

Le challenge a rassemblé 10 équipes qui ont été en compétition autour du thème des énergies les plus énergivores. L’idée du projet répondait aux critères suivants :

– La réduction de la consommation des combustibles fossiles et gazeux;

– La réduction de l’émission du CO2 et des gaz toxiques;

– L’amélioration de l’efficacité des processus industriels;

– L’optimisation de la consommation de l’énergie lors de la production.

Le but du challenge était de faire émerger des étudiants désireux d’apporter des concepts révolutionnaires tout en éveillant les entrepreneurs qui sommeillent en eux. L’idée était de créer un trait d’union entre le domaine estudiantin et le monde de l’entreprise. Et donner ainsi, l’opportunité aux jeunes étudiants de concevoir une idée innovatrice pour créer leur propre entreprise dans le domaine de l’industrie et pour finir, la présenter devant un jury.

Chaque équipe a ensuite, au bout de ces 16 heures de challenge, présenté un projet dont la partie technique et économique ont été régies par les règles suivantes :

– Le projet doit obligatoirement avoir une application dans le secteur industriel;

– La partie économique consistera en la présentation d’un BMC (business model canvas) où chaque point devra être développé et présenté d’une manière concise et claire;

– Chaque équipe va proposer un BUSINESS MODEL brièvement développé et qui exprime succinctement une idée de leur entreprise.

C’est l’équipe « MWZ » composée de Mhamed KAstli, Wiem Naïly et Zouhour Ben Farhat qui s’est vu remporter le premier prix, un chèque d’une valeur de 2.000 DT.

Source : Communiqué.