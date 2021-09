Ennejma Ezzahra annonce la parution du livre «Biographie et œuvres musicales de Mohamed Triki»

Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (Ennejma Ezzahra) est heureux d’annoncer la parution du livre » Biographie et œuvres musicales de Mohamed Triki ».

Il s’agit un livre collectif de 180 pages, co-édité par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes et les Éditions Sotumedias, qui résume le parcours artistique de Mohamed Triki à travers la scène musicale tunisienne du XXe siècle.

Avec toutes les transformations qui s’y sont produites, les techniques utilisées pour la documentation, les enregistrements et la diffusion musicale ainsi que les différents modèles, styles musicaux et méthodes de composition qui y ont circulé.

Mohamed Triki, acteur et témoin de son époque, a marqué la culture musicale des Tunisiens à travers une vision esthétique qui a touché et façonné « l’identité musicale tunisienne ». Malgré le rôle que Mohamed Triki a joué dans le domaine musical, et l’empreinte qu’il a laissée, ainsi que sa contribution à la construction de « l’identité musicale tunisienne », il n’a pas obtenu la reconnaissance qu’il mérite.

A cet égard, ce livre transcende la fragilité de la mémoire et consolide la position de Mohamed Triki dans l’imaginaire collectif des Tunisiens et valorise sa mémoire d’artiste qui a impacté la musique maghrébine et arabe, tout en expliquant et documentant l’importance de ses œuvres leurs caractéristiques.

Communiqué