Makram Akrout, le Tunisien boulanger de l’Elysée, est un francophobe notoire

Finalement, Makram Akrout, le boulanger du XIIe qui vient de remporter le concours de la meilleure baguette de Paris, et qui va, pendant toute une année fournir au palais de l’Elysée tout le pain dont il aura besoin, «est viscéralement francophobe, un complotiste et suinte la haine de la France par tous les pores de sa peau.»

C’est ce qu’un internaute surnommé «Pierrot le fou» le Fou a découvert en consultant les postes de ce charmant intégriste sur sa page Facebook : sympathisant du mouvement islamiste radical Al-Karama, allié et satellite du parti islamiste Ennahdha, il vit et travaille en France qu’il avait rejoint illégalement et où il s’était installé comme «sans papiers», mais c’est un être fourbe et double, comme le sont souvent les intégriste. La France l’attire et le fascine, mais il la déteste cordialement et ne se prive pas de le crier publiquement.

«Pierrot le fou» s’est amusé à traduire en français pour ses amis non arabophones le contenu de ses publications pour leur permettre de se forger une opinion au sujet de Makram Akrout. Extraits, dont les idoles sont Seifeddine Makhlouf, Mohamed Affes et autres Abdellatif Aloui, des anti-français et anti-occidentaux notoires:

– «Votez pour l’expulsion de l’ambassadeur de France et de tous les étrangers du Comité de pilotage/d’organisation économique tunisien»;

– «La France promeut le vice/la corruption des mœurs en Tunisie et le déclin/l’éloignement des valeurs islamiques pour endiguer le développement de la conscience populaire, laquelle est contraire à ses intérêts coloniaux»;

– «En Tunisie, les spahis («sbayhiya») et les vendus à la France sont encore plus dangereux que les Français qui ont avoué être des agents des services de renseignement français après leur arrestation aux frontières. Et Saïda Garrach (militant de gauche, Ndlr) renie tout !»;

– «La Haica (l’autorité tunisienne de régulation audiovisuelle, Ndlr) en réunion avec l’ambassadeur de France. Maintenant, vous savez qui contrôle les médias dans ce pays qui se targue d’être indépendant !»;

Et, cerise sur le gâteau, une citation de Napoléon est fabriquée de toutes pièces dans laquelle il aurait dit : «Corrompre la femme musulmane est la mère de toutes les batailles.»