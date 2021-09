Tunisie : Le député gelé Abdellatif Aloui revient sur sa démission du bureau de l’Assemblée

Tweet Share Messenger

Le député gelé Abdellatif Aloui, qui avait annoncé le 22 août dernier, sa démission de la coalition Al-Karama en affirmant qu’il quitte aussi la vie politique, vient d’indiquer ce mercredi 29 septembre 2021, qu’il est revenu sur sa démission du bureau de l’Assemblée.

Aloui qui avait alors présenté ses excuses au peuple et en particulier à ses électeurs, tout en avouant son échec, a indiqué aujourd’hui dans un post publié sur sa page Facebook, qu’il avait annoncé sa démission mais qu’il ne l’avait pas présentée par écrit et qu’elle n’a de ce fait pas été examinée selon les procédures officielles.

Le député gelé affirmait pourtant qu’il n’a pas tenu ses promesses «à cause d’une vie politique pourrie et corrompu», ce qui a motivé sa démission de la coalition et de la vie politique, avait-il expliqué.

«Personnellement, je suis le premier à souhaiter que ce parlement aille au diable !» avait-il également indiqué en affirmant y avoir vu «la haine, l’hypocrisie, le mensonge, la trahison, la vulgarité et l’opportunisme»….

Notons que des députés (gelés), à l’instar de Safi Saïd et Iyadh Elloumi ou encore ceux du bloc du parti islamiste Ennahdha, ont appelé leurs collègues à reprendre le travail parlementaire à partir du 1er octobre…

Y. N.