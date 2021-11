Préparation d’un glossaire de la décentralisation en Tunisie

Pour concevoir un glossaire de la décentralisation en Tunisie, six ateliers ont été organisés à travers le pays. Après un premier à Nabeul en août et un deuxième à Tabarka en septembre, le troisième s’est tenu le 26 novembre 2021 à Tozeur.

L’objectif est d’inciter les acteurs/trices de la décentralisation à s’emparer de ses concepts, les mettre en débat, échanger sur les représentations et les interprétations afin de se les approprier.

Quelle est la différence entre la «décentralisation» et la «déconcentration»? Qu’entendons-nous par «libre administration»? L’expression «finances locales» est-elle claire pour tous ? Comment comprenons-nous le «le transfert de compétence»?

La décentralisation est un processus complexe à de nombreux niveaux, celui des mots n’étant pas le moindre.

L’Instance de prospective et d’accompagnement du processus de la décentralisation (IPAPD) a donc initié la conception d’un glossaire afin que les acteurs/trices de la décentralisation puissent consulter les définitions juridiques des expressions, mais aussi leur explication écrite et par vidéo.

Le glossaire en constitution est consultable sur une plateforme participative ouverte aux questions, témoignages et commentaires des élu.e.s, des fonctionnaires et des citoyen.ne.s intéressé.e.s par la gestion locale.

À Tozeur, une cinquantaine de président.e.s des communes du gouvernorat de Jendouba, des secrétaires généraux/ales de ces communes ainsi que des membres de la société civile se sont retrouvés.

Trois notions ont été discutées : le fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales, le référendum local et le système comptable propre aux collectivités locales.

Il y a eu un consensus immédiat sur la notion vulgarisée du référendum local même si les maires ont émis des doutes sur son éventuelle application.

Un débat riche concernant le fonds d’appui à la décentralisation a permis de comprendre sa structure. La non-disponibilité de certains indicateurs nécessaires au calcul des montants à affecter à chaque municipalité a été évoquée. À ce jour, les données de l’Institut national de la statistique (INS) concernent les gouvernorats et les délégations, mais pas les communes.

La troisième notion de «système comptable des communes» n’a pas suscité beaucoup de débat et de contribution, car cette dernière est très technique.

Il est possible d’enrichir davantage le débat et donner les contributions sur la plateforme dédiée.

Le glossaire dynamique et multimédia est un objet linguistique qui évoluera avec les apports de chacun.e, quelle que soit sa fonction, son expérience ou son niveau d’étude.

Les mots sont inséparables des idées. Échanger sur les premiers permet d’agir sur les secondes. Pour esquisser une culture commune de la décentralisation.