Covid : La France impose une nouvelle mesure aux voyageurs en provenance de pays extérieurs à l’UE, dont la Tunisie

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et face à la propagation du variant Omicron, le gouvernement français a annoncé ce mercredi 1er décembre 2021, que tous les voyageurs en provenance de pays extérieurs à l’Union européennes (UE), désireux de se rendre en France, devront désormais présenter un test PCR négatif, réalisé moins de 48h, avant l’embarquement.

Cette nouvelle mesure, qui entrera en vigueur à partir du samedi 4 décembre, concerne tous les voyageurs précités, qu’ils soient vaccinés ou non, a précisé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français dans une déclaration aux médias locaux, et ce, à l’issue du Conseil des ministres, organisé à cet effet, tout en affirmant que 13 cas suspects du variant Omicron ont été détectés en France.

Notons qu’à ce jour, outre l’Afrique astrale où le variant Omicron est apparu, celui-ci a notamment été détecté au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays Bas, en Allemagne, en Espagne ou encore au Danemark…

En Tunisie, ledit variant n’a pas encore été détecté, mais après son apparition dans plusieurs pays européens, et où les cas Covid+ sont en hausse, il a été décidé de renforcer les mesures d’entrée sur le territoire, à partir de ce mercredi, notamment l’obligation de présenter un test PCR négatif, réalisé moins de 48 heures avant le premier embarquement et ce pour tous les voyageurs (dès l’âge de 6 ans), qu’ils soient vaccinés ou non.

Quant à ceux qui n’ont pas terminé leur schéma vaccinal, ils devront se soumettre à leurs frais, à un confinement obligatoire de 10 jours dans un des hôtels dédiés à cet effet.

Y. N.