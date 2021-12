Béja : Arrestation d’un individu soupçonné de vendre la drogue dans 3 gouvernorats

La police judiciaire de Béja a arrêté, ce jeudi 2 décembre 2021, un individu soupçonné de vendre l’ecstasy dans les gouvernorats de Béja, Tunis et Sousse.

C’est ce qu’a indiqué une source policière à Mosaïque FM, précisant que lors de son arrestation, à bord d’une voiture, il était accompagné d’une autre personne et qu’il avait une somme d’argent et quelques pilules d’ecstasy, et que par la suite, la perquisition de son domicile a permis de saisir près de 400 pilules ainsi qu’une somme d’argent « respectable« .

Le suspect et son accompagnateur ont été placés en garde à vue.

