Une quarantaine d’artisans tunisiens participeront à la Foire Artigiano in Fiera à Milan

La 26e édition de la Foire Artigiano in Fiera, prévue d’avoir lieu du 4 au 12 décembre à Milan, comptera la participation de plusieurs artisans tunisiens qui représenteront le patrimoine artisanal et le savoir-faire tunisiens.

Le Palais des Congrès de Milan accueillera la nouvelle édition de la Foire Artigiano in Fiera, l’une des plus grandes manifestations dédiées à l’artisanat en Europe. Depuis près d’une trentaine d’années, ce grand rendez-vous annuel rassemble des artisans du monde entier qui y viennent exposer leurs dernières créations.

Une quarantaine d’artisans tunisiens de différentes disciplines (mosaïque, céramique, tapisserie, poterie, verre soufflé …) seront présents à Milan dont le mosaïste Karim Bairam qui a déclaré lors d’un entretien accordé à la Tap qu’il était en train de réaliser un portrait en mosaïque du directeur de la foire Antonio Intiglietta.

Mosaïste de père en fils, Karim Bairam détient la marque « Les beaux arts romains » dont la notoriété a dépassé les frontières de la Tunisie, il est également le président de la Chambre nationale de mosaïque et sculpture sur marbre à l’UTICA. Pour son exposition milanaise, le mosaïste tunisien a prévu de la mosaïque antique et contemporaine sur différents formats et matériaux (bijoux, tapis, horloges, tableaux …)

F.B