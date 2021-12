Kairouan : Arrestation d’un individu qui a violé une mineure tout en filmant son acte odieux

La police a arrêté, à Kairouan, un individu âgé de 21 ans, qui a violé une mineure de 17 ans en filmant son acte odieux. Il a été placé en détention et l’enquête se poursuit.

Dans un communiqué publié ce samedi 4 décembre 2021, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que la mère de la victime a porté plainte et que le violeur a été arrêté jeudi dernier, avant d’être placé en détention sur ordre du parquet.

La victime explique avoir rencontré cet individu via les réseaux sociaux et que ce dernier l’a invitée chez lui, prétendant lui présenter ses parents dans le but d’officialiser prochainement leur relation. Or il s’agissait d’un piège, l’agresseur était seul à la maison et a sexuellement abusé de l’adolescente.

Il avait également filmé le viol et a ensuite menacé sa victime de publier la vidéo et ses photos si elle portait plainte… L’adolescente en a parlé à sa mère qui a alerté la police du district de Kairouan.

En coordination avec le ministère public, les agents ont effectué une descente au domicile du violeur, et ont procédé à son arrestation.

Y. N.