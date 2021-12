L’expérience japonaise de développement expliquée aux étudiants de l’ENA de Tunis

Dans le cadre de l’initiative de Jica Chair, et en collaboration avec l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Tunis, l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) organise, pour la première fois en Tunisie, une série de conférences, animées par d’éminents professeurs japonais, sur l’histoire et l’expérience de développement du Japon.

La première conférence sur le thème «Le Japon après la Deuxième Guerre Mondiale», a été organisée le vendredi 3 décembre 2021 en présence de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shimizu Shinsuke (en visioconférence), Khaoula Labidi, directrice de l’ENA, Shinohara Shunei, représentant résident de la Jica, et Pr. Hassen Soukni et Pr. Hédi Zaouchi de l’ENA.

A cette occasion, la Jica et l’ENA ont signé un Mémorandum de coopération en vue de développer la coopération entre les deux institutions, à commencer par la Jica Chair, et ensuite examiner éventuellement des domaines de coopération future.

L’initiative vise à développer les connaissances des futurs leaders dans les pays partenaires du Japon, en collaboration avec les prestigieuses universités japonaises, en présentant des sujets relatifs à l’histoire, la politique, l’économie, l’administration publique, l’éducation, la coopération internationale, etc.

Ouvrant la session, la directrice de l’ENA a relevé l’importance de ces sessions pour les étudiants, leur permettant de s’ouvrir sur les expériences d’autres pays développés.

De son côté, l’ambassadeur du Japon a mis l’accent sur le rôle crucial joué par les hauts fonctionnaires de l’Etat en Tunisie, et a souligné l’importance des relations internationales et du secteur privé pour le développement.

Le représentant résident de la Jica a indiqué que ce programme offre des informations précieuses sur les clés de la réussite ayant mené le Japon à ce niveau de développement actuel, et qui pourrait servir d’exemple à de nombreux pays partenaires du Japon.

Shinohara Shunei et Khaoula Labidi.

La session, qui a été animée par les élèves du cycle supérieur de l’ENA, a été enrichie par une présentation (en ligne) du Pr. Tadokoro Masayuki, de l’Université de Keio. A l’issue de la conférence, les étudiants ont eu l’occasion de poser des questions stimulantes pour comprendre la politique étrangère du Japon et sa relation avec les autres pays, son histoire, etc.

La deuxième session de Jica Chair sera organisée prochainement sur la thématique «Croissance Economique et le Management du Japon», et la troisième session sur «Le développement de l’Education et la modernisation au Japon».