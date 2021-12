Tunisie – Hammamet : Atelier international consacré à Dar Sebastian

Il y avait foule dimanche matin 21 novembre 2021 à Dar Sebastian, une foule venue spécialement pour assister à la cérémonie de clôture de l’atelier international de formation de terrain organisé par l’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere) et portant sur «la conception d’un parcours de découverte du Centre culturel international de Hammamet (CCIH)».

Par Dr Salem Sahli *

Après les brèves allocutions du président de l’Aere, Kadhem Mankai, et de l’animatrice de l’atelier, Emna Charfi, les jeunes acteurs de l’atelier ont présenté les résultats auxquels ils sont parvenus après 2 semaines d’enquêtes, de documentation, de rencontres avec des personnes ressources, de visites de terrain, de réflexion, d’échange et d’élaboration de scenarios d’aménagement du parcours de découverte au sein du domaine de Dar Sebastian qui couvre une superficie de 9 hectares.

Aussi, et devant une salle comble et un public captivé, les jeunes bénévoles ont-ils disséqué le circuit retenu avec ses différentes stations paysagères, architecturales, historiques, culturelles et artistiques.

Enrichir et de diversifier le produit touristique à Hammamet

Les choix d’aménagement retenus répondent à un triple objectif:

1- respecter l’esprit et l’authenticité du lieu ;

2- avancer des propositions de mise en valeur des différents espaces du centre et 3- susciter la découverte des richesses naturelles, culturelles et patrimoniale su site.

L’Histoire du CCIH, George Sebastian, Dar el Kbira, le Marabout, le Théâtre de plein air, les vestiges romains, les sculptures, le Festival international de Hammamet, Porter Woodruff, l’écomusée de l’orangeraie, l’avifaune du site, les jardins et les différentes ambiances paysagères… sont autant d’éléments qui, valorisés comme il se doit, constituent un régal pour le visiteur du centre, une occasion de s’initier à l’environnement et une chance d’enrichir et de diversifier le produit touristique à Hammamet. D’ailleurs, les jeunes ont produit plusieurs supports pédagogiques dont une vingtaine de QR codes qu’ils ont installés tout au long du circuit et qui contiennent des informations sur les différentes stations sélectionnées.

Très applaudis à la fin de ce grand oral, les participants ne cachaient pas leur émotion et leur fierté d’avoir peu ou prou contribué à la mise en valeur environnementale et éco-touristique de ce prestigieux espace qu’est le domaine de Dar Sebastian.

Solidarité entre jeunes méditerranéens

En effet, dans la salle, en les écoutant et en parcourant leur exposition, nous avions l’impression de redécouvrir les trésors enfouis de ce Centre et qu’il suffisait de suivre les recommandations de cet atelier pour qu’il s’ouvre à de nouveaux publics et à de nouvelles générations, renoue avec sa vocation de patrimoine culturel, naturel et architectural, et ce, pour le plus grand bonheur des habitants, des visiteurs et des touristes de passage à Hammamet.

Dimanche 21 novembre a sonné l’heure de la séparation des jeunes bénévoles. Et pour douloureuse qu’elle soit, elle sera bien sûr atténuée par ce sentiment fort d’avoir vécu ensemble cette belle aventure, d’avoir tissé des liens d’amitié, d’avoir acquis des compétences professionnelles et personnelles qui favoriseront leur insertion sociale future et surtout d’avoir donné un SENS à la notion de solidarité entre jeunes méditerranéens. Et si c’était à refaire, ils seraient tous partant

Cet atelier est organisé par l’Aere. Il s’inscrit dans le cadre du projet Resmyle (Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens) à travers le développement durable, coordonné par CDE Petra Patrimonia et soutenu par le programme IEV CTF Med de l’Union européenne.

* Secrétaire général de l’Aere.

