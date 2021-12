Ali Larayedh : «Il y a des pressions sur la justice pour exclure Ennahdha»

Y a-t-il des intentions de de la part du président de la république, Kaïs Saïed, qui s’est emparé des pouvoirs exécutif et législatif depuis plus de 4 mois, de dissoudre le parti islamiste d’Enahdha, sur lequel pèsent de sérieux soupçons de financement illégal ? Selon Ali Larayedh, la réponse est oui.

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 6 décembre 2021, le dirigeant nahdhaoui et ancien chef de gouvernement a assuré qu’il y a des tentatives de faire pression sur la justice, de la part du chef de l’Etat, dans le but d’«exclure Ennahdha», assurant que cela est «inacceptable».

Rappelons que le mouvement Ennahdha est poursuivi en justice pour avoir conclu des contrats de lobbying avec une société étrangère et bénéficié de financement étranger illégal lors de sa dernière campagne électorale.

Pour sa part, la députée du parti à l’Assemblé suspendue, Zaineb Brahmi, a affirmé que le financement et le lobbying étrangers sont une mise en scène mal réalisée, et que des documents officiels prouvent le contraire. Pourtant, des documents filtrés montrent, au contraire, qu’un parti tunisien au nom d’Ennahdha y est bel et bien impliqué et ne laissent quasiment aucune place au doute, en attendant le verdict judiciaire.

C. B. Y.