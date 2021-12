Tunisie : Quinze dirigeants nahdhaouis gèlent leurs adhésions au conseil de la Choura

Le responsable des médias et de la communication au sein du mouvement Ennahdha, Abdelfateh Taghouti, a assuré, ce lundi 6 décembre 2021, que 15 dirigeants du parti ont gelé leurs adhésions au conseil de la Choura et aux comités de son congrès, appelant le président du mouvement, Rached Ghannouchi, ainsi que Ali Larayedh et Noureddine Bhiri, à s’engager à ne pas se présenter lors du prochain congrès.

M. Taghouti a, par ailleurs, estimé qu’il était normal que de telles secousses et conflits se produisent et que le mouvement a besoin de révisions et de nouveaux visages, soulignant que le prochain congrès du mouvement sera crucial.

C. B. Y.