Absent des JCC et primé au Caire, «Ghodwa» de Dhafer El Abidine créé la polémique

Après avoir été primé au Festival international du Caire, le premier film réalisé par Dhafer El Abidine « Ghodwa » a suscité des critiques assez violentes envers la direction des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021) pour ne pas avoir retenu ce film dans la compétition officielle. Le cinéaste et directeur des JCC Ridha Béhi a souhaité mettre les points sur les I.

« Ghodwa », premier film réalisé par l’acteur tunisien Dhafer El Abidine, a fait partie de la compétition officielle de la 43e édition du Festival international du Film du Caire qui s’est clôturée hier soir, dimanche 5 décembre, où il a remporté le prix de la critique internationale Fipresci.

Ce couronnement est loin d’être passé inaperçu, et beaucoup de professionnels du 7e art et des médias ont accusé le comité de sélection de la 22e édition des JCC d’avoir été injuste envers le film en l’écartant de la compétition officielle. Le film n’a en effet pas été retenu à la compétition mais la direction des JCC a proposé à Dhafer El Abidine de présenter son film hors compétition, chose qu’il a refusé, préférant retirer son film de la sélection du festival.

Le cinéaste et directeur des JCC Ridha Béhi a tenu à s’exprimer à ce sujet, rappelant qu’il n’y a jamais eu de session sans que la sélection proposée n’ait nourri l’irritation et la colère des auteurs non retenus. « Le choix des films de la sélection ne relève pas de la compétence de la direction du festival. Cette tâche a été confiée, comme l’exige le règlement intérieur de la manifestation, à une commission indépendante. Et cette année plus particulièrement, nous avons tenu à choisir ses membres loin de tout conflit d’intérêt et à une distance égale de tous les foyers d’influence ou de pression », explique Ridha Béhi.

« Nous citons l’exemple du film de Dhafer El Abidine « Ghodwa » Dès que nous avons appris que le film ne fait pas partie de la sélection, nous avons téléphoné à la productrice pour lui proposer soit une soirée Gala, soit la soirée d’ouverture des JCC mais Dhafer a refusé et a retiré son film. La productrice peut en témoigner », précise le directeur des JCC.

