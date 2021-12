Vente d’alcool toxique et trafic de drogue : Quatre femmes et un homme arrêtés à Gafsa

La police judiciaire de Gafsa a arrêté une femme pour trafic de drogue et qui a également transformé sa maison en atelier de préparation et de vente d’alcool artisanal, sachant que cette boisson est préparée dans des conditions d’hygiène déplorables, et qu’elle est dangereuse pour la santé des consommateurs. La fille de la suspecte, deux autres femmes et un homme ont également été arrêtés dans cette affaire.

Selon un communiqué publié hier, mardi 7 décembre 2021 par la police judiciaire, une enquête a été ouverte après la découverte d’un réseau de trafic de drogue et une descente a été effectuée, en coordination avec le ministère public et en collaboration avec la police secours de Gafsa, au domicile de la suspecte, âgée d’une cinquantaine d’années, où 2000 litres d’alcool toxique ont été saisies.







Les agents ont également arrêté la fille de la suspecte, un homme de 40 ans et une fille de 20 ans, liés à cette affaire et qui ont été interpellés en possession de drogue, ajoute la même source.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des 5 suspects et l’enquête se poursuit.

Y. N.