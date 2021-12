Une conférence de presse sans presse : Le SNJT déplore et la présidence donne un semblant d’explication

«Le président de la république ne maîtrise que les monologues, les discours cryptés et le rôle d’enseignant devant ses élèves. [Mais] dialoguer, expliquer, s’adresser au peuple, évoquer les affaires du pays et traiter les problèmes des citoyens sont des hérésies pour lui». Voilà comment le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Mohamed Yassine Jelassi, a commenté la conférence de presse dépourvue de journalistes organisée hier, mercredi 8 décembre 2021, par la présidence de la république, à l’occasion des discours de Kaïs Saïed et du président palestinien Mahmoud Abbas.

De son côté, le conseiller à la présidence, Walid Hajjem, a indiqué, sur Attesia TV, que cela a été un choix décidé au préalable en accord avec les deux délégations, tunisienne et palestinienne, sans pour autant donner plus d’explications. Evidemment que c’est un choix, mais les gens veulent en connaître les raisons !

Hajjem s’est même permis d’ajouter un argument insensé selon lequel les interventions des deux présidents ont été exhaustives et que par conséquent la présence de journalistes n’était pas nécessaire !

C. B. Y.