Coronavirus en milieu scolaire : Fermeture d’une école à Kerkennah

Ph. d’archives.

Un foyer de contaminations au coronavirus a été découvert à l’école primaire EL-Attaya, à Kerkennah (Sfax), qui fermera ses portes pour 10 jours.

C’est ce qu’a annoncé Fethi Becha, responsable du service de la santé scolaire à Sfax, dans une déclaration à l’agence Tap , ce samedi 11 décembre 2021, en précisant que 20 cas positif au coronavirus ont été enregistrés à ce jour, dans cette école et ce, sur 201 tests de dépistage.

La même source a ajouté, qu’à titre de précaution, une campagne de dépistage a été lancée dans la ville d’El-Attaya, alors que la direction régionale de la Santé de Sfax a appelé les habitants au respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières, tout en les invitant à prendre part à la campagne de vaccination, y compris la 3e dose pour les 40 ans et plus ainsi que pour la catégorie des 12-15 ans.

On notera, par ailleurs, que de nombreuses écoles dans différentes régions, notamment dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Manouba, Monastir et Médenine, ont fermé leurs portes à cause de la propagation de la pandémie en milieu scolaire.

Y. N.