Tunisie : «Arraya Al-Watania», nouveau parti politique de Mabrouk Korchid

Le député (gelé) Mabrouk Korchid, ancien ministre et ancien dirigeant Tahya Tounes, a annoncé aujourd’hui, samedi 11 décembre 2021, la création de son parti : «Arraya Al-Watania» (drapeau national)

Mabrouk Korchid a précisé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que son parti, est désormais officiel, suite à sa parution, en date du 7 décembre, dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort).

Avocat de 54 ans, ancien ministre et ancien dirigeant du parti Tahya Tounes qu’il a quitté en juin 2020, Mabrouk Korchid, affirme que «la Tunisie a aujourd’hui besoin de tous les efforts visant à élargir le front de la ligne nationale progressiste, pour défendre les fondements de l’Etat indépendant et les valeurs de la République, et tourner la page du passé, pour unir les Tunisiens autour du drapeau national, en remplaçant la démolition et le sabotage, par le travail et la construction».

De ce fait, «Arraya Al-Watania», annonce le lancement de ses activités politiques et partisanes et «ouvre ses portes à tous les honnêtes patriotes pour se donner la main afin de parvenir à un avenir meilleur», lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.