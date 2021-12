La plateforme digitale Atlas répertorie l’artisanat tunisien

En lançant la plateforme digitale Atlas, l’Office national de l’artisanat (Onat) fait un nouveau pas vers la digitalisation du secteur de l’artisanat tunisien.

Cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2018 avec la Fondation Rambourg dans le cadre du programme d’appui au secteur de l’artisanat – Fronat.

Atlas est une plateforme digitale qui permet à l’utilisateur de naviguer à travers la carte de la Tunisie pour y découvrir un état des lieux des activités artisanales sur le territoire national. Elle permet l’accès à une archive nationale des artisans et à mettre en lumière les savoir-faire artisanaux et de constater leur évolution.

Atlas recense les pratiques artisanales à travers une base de données évolutive présentées selon des catégories des métiers et savoir-faire de chaque gouvernorat. La plateforme est donc une vitrine du patrimoine matériel et immatériel de la Tunisie. Elle inclut des rapports et des études recensant et synthétisant les travaux exécutés par les équipes de l’Onat et de la Fondation Rambourg.

Une exposition sous le thème «La main tunisienne, le geste en héritage» aura lieu du 15 au 17 janvier 2022 à la galerie d’exposition au siège de l’Onat (Av de l’Indépendance à Denden, à l’ouest de Tunis.