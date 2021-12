Ciné « Tunes » : La communauté judéo-chrétienne au cinéma tunisien

La Maison de Tunisie à Paris accueille l’événement Ciné Tunes qui se clôture aujourd’hui. Une rétrospective de films tunisiens autour du thème de la coexistence entre les communautés musulmane, chrétienne et juive en Tunisie

Ciné Tunes est une manifestation cinématographique organisée par La Fondation de la Maison de la Tunisie, l’Association internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel des Juifs de Tunisie et l’Association FADEC (Fondation Audiovisuelle pour le Dialogue et l’Échange des Cultures).

L’événement a démarré le samedi 11 décembre et se clôture ce soir. Durant trois jours, plusieurs cinéastes, acteurs et autres professionnels d cinéma se sont réunis autour d’un programme conçu comme une rétrospective de films tunisiens mettant en avant la coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses en Tunisie.

En plus des projections de films, l’événement a proposé au public des hommages notamment à l’écrivain Albert Memmi, des débats et des rencontres entre-autres avec les cinéastes Férid Boughedir et Mahmoud Ben Mahmoud, ainsi qu’avec l’acteur Michel Boujenah. Au programme également stands de vente de livres sur l’Histoire des juifs en Tunisie.

Le public était invité à découvrir ou à redécouvrir une belle sélection de films comme « Tunisie, une mémoire juive » (2016) de Fatma Cherif, « L’homme des cendres » (1986) de Nouri Bouzid , « Villa jasmin » (2008) de Férid Boughedir, « La danse du feu » (1995) de Salma Baccar …

F.B