Après la levée de sa protection par les autorités qataries, l’activiste Noof Al-Maadeed aurait été tuée

Le Gulf Center for Human Rights a confirmé le meurtre de la militante qatarie Noof Al-Maadeed (نوف المعاضيد), qui a été kidnappée par sa famille, après que les autorités qataries aient levé sa protection.

Des informations reçues par le Centre du Golfe pour la protection des droits de l’homme ont confirmé le meurtre de la défenseuse qatarie des droits humains Noof Al-Maadeed, après son retour de Grande-Bretagne.

Les rapports indiquent qu’«Al-Maadid a été enlevée par des membres de sa famille le 13 octobre 2021, en fin de soirée, après que les autorités ont ordonné aux policiers qui l’accompagnaient de lever leur protection et de la remettre à la famille.»

On rapporte aussi qu’Al-Maadid s’était déjà vu promettre une protection avant son retour de Grande-Bretagne au Qatar. Selon ces informations, des membres de sa famille l’auraient tuée la même nuit et le gouvernement qatari n’a pas confirmé ni infirmé ces informations, sachant que le dernier tweet d’Al-Maadeed remonte au 12 octobre dernier.

Al-Maadeed avait déclaré, oeu avant sa disparition (ou sa mort?) dans une vidéo qu’elle avait publiée dans un tweet sur son compte Twitter, qu’elle avait été la cible de 3 tentatives d’assassinat ratées par sa famille.

Al-Maadeed avait déclaré que son père était entré dans le hall cour de l’hôtel où elle séjournait, bien qu’il soit l’un de ses principaux agresseurs, et c’est la raison pour laquelle elle s’était échappée de chez elle.

Si cette version des faits se confirme, cela ne voudrait dire qu’une chose : les autorités qataries seraient des complices actives des meurtriers.

Ce drame humain et politique, s’agissant du meurtre d’une militante des droits de l’homme, survient au pays de Tamim Ben Hamad Al-Thani, le Qatar, dont les médias, notamment la chaîne Al-Jazeera, continuent de faire la leçon aux régimes en place dans le monde arabe et musulman sur la nécessité de respecter les règles de la démocratie, les libertés et les droits humains.