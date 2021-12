Tunis : L’avenue Habib-Bourguiba bientôt relié à son environnement marin

Si on en croit la mairesse de Tunis, Souad Abderrahim, nous devrions voir l’avenue principale de la capitale, Habib-Bourguiba, ouvrir sur la mer, en 2024.

C’est ce qu’elle a assuré, hier, mardi 14 décembre 2021, lors de son intervention à l’inauguration, à la municipalité de la Kasbah, des travaux du colloque axé sur le projet “Asima Tunis, planification stratégique et gouvernance multi-niveau pour une ville métropolitaine résiliente”.

Elle a, par ailleurs, précisé que ce projet est financé par l’Union européenne à hauteur de 2,7 millions d’euros, soit environ 8,7 millions de dinars.

Ce projet, dont les études ont été réalisées par la Société d’études et de promotion de Tunis sud (Septs), s’étendra sur une superficie de près de 7 hectares et a donc pour objectif de faire profiter la ville de Tunis d’un accès à la mer.

Abderrahim a également parlé du projet « La Perle du Lac » (Smart-City), en tant que centre administratif et financier qui nécessite une ouverture sur un meilleur environnement, «d’autant plus que 70% des entrées sud et marines de la capitale appartiennent à l’Etat», a-t-elle souligné.

C. B. Y.