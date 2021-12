Tunisie : Imed Hammami appelle à soutenir le programme de Kaïs Saïed

Tweet Share Messenger

L’ancien dirigeant au sein d’Ennahdha, Imed Hammami, a appelé, ce mercredi 15 décembre 2021, à soutenir la feuille de route du président de la république, Kaïs Saïed, annoncée avant-hier, qui conduira à des élections anticipées dans un an.

«Le programme est très ambitieux, et lors de sa mise en œuvre, il ne faudra pas se précipiter, et suffisamment de temps devra être pris pour qu’il soit appliqué sur des bases correctes», a-t-il déclaré sur les ondes de Shems FM.

L’ancien ministre a également estimé que le chef de l’Etat a répondu, à travers son programme, aux attentes des Tunisiens et des pays amis et voisins.

«Les organisations et les partis, y compris Ennahdha, ne m’importent pas. Tout ce qui m’intéresse c’est la Tunisie et comment la bâtir», a-t-il ajouté, assurant que ceux qui sont contre «le coup d’Etat» de Saïed ne veulent que gagner et qu’ils mettraient ceux qui s’y opposeraient en prison, en cas de victoire.

«Descendre dans la rue et signer des pétitions est ce qu’il y a de plus simple à faire, mais le plus difficile, ce sont les solutions et les programmes», a-t-il continué à critiquer les détracteurs de Saïed, dont le président de son ancien parti, Rached Ghannouchi, et son clan dans le mouvement islamiste, qui l’avaient poussé à démissionner il y a quelques mois.

C. B. Y.