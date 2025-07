Tout sur la conversion des permis de conduire tunisiens en Italie

L’accord entre l’Italie et la Tunisie sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire aux fins de conversion entrera en vigueur le 20 juillet 2025, selon les conditions et exigences précisées ci-dessous.

Signé le 16 janvier 2025, cet accord remplace l’accord précédent du 7 mai 2004 et introduit de nouvelles modalités de conversion des permis de conduire tunisiens en Italie. Il définit les procédures permettant aux titulaires de permis tunisiens de convertir leur document en permis de conduire italien, et de conformément aux dispositions opérationnelles spécifiques fixées par la direction générale de la motorisation du ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) en Italie.

Les demandes de conversion de permis peuvent être déposées auprès de l’Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), conformément à la réglementation établie par l’accord, qui définit clairement les exigences de conversion, les catégories de permis convertibles et les documents nécessaires pour lancer le processus.

À compter du 21 juillet 2025 (premier jour ouvrable), les citoyens tunisiens résidant en Italie pourront demander la conversion de leur permis auprès de l’UMC.

L’accord de reconnaissance et de conversion des permis avec la Tunisie est valable cinq ans, jusqu’au 20 juillet 2030, et a été officiellement publié sur le site web du MIT, accompagné des documents joints concernant le traitement des données personnelles et les tableaux d’équivalence technique.

Les conditions requises

Le titulaire d’un permis tunisien ne peut demander la reconnaissance et la conversion que s’il réside en Italie depuis moins de six ans au moment de la demande. Les permis obtenus après un transfert de résidence en Italie par conversion de permis de conduire de pays non convertibles en Italie ne peuvent pas être convertis de la Tunisie vers l’Italie.

En outre, le demandeur doit : être titulaire d’un permis valide; avoir l’âge requis par la loi italienne pour la catégorie demandée; présenter un certificat médical attestant de l’aptitude physique et mentale; présenter l’original du permis de conduire tunisien uniquement lors de la délivrance du permis de conduire italien.

En cas de doute sur l’authenticité du document, l’UMC peut demander une traduction officielle ou engager une vérification auprès des autorités tunisiennes.

Permis de conduire routier et carte de qualification de conducteur (CQC)

L’accord entre l’Italie et la Tunisie prévoit également la possibilité de convertir les permis professionnels des catégories C et CE (transport de marchandises). Cependant, pour exercer la conduite en Italie, une carte de qualification de conducteur (CQC) délivrée par un pays de l’Union européenne (UE) reste requise.

Références et documents utiles

Consultez le texte intégral de l’accord Italie-Tunisie dans le communiqué de presse du MIT.

