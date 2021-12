Clarke Energy inaugure à Tunis son hub de l’Afrique francophone

Présent en Tunisie depuis 2008, Clarke Energy a inauguré son nouveau siège aux Jardins du lac 2, à Tunis, le 16 décembre 2021, en présence de Helen Winterton, ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie. Le nouveau bâtiment est doté d’un magasin de stock de pièces de rechange du constructeur des moteurs à gaz Innio Jenbacher.

Le groupe britannique Clarke Energy est un acteur majeur dans le domaine de l’énergie durable et de l’environnement, et c’est dans le contexte de son fort développement en Tunisie et de sa croissance continue en Afrique que le groupe continue de croire dans le climat de l’investissement en Tunisie. C’est ainsi qu’il a décidé de renforcer ses équipes tunisiennes et d’agrandir son hub régional de l’Afrique francophone basé à Tunis en investissant dans son nouveau siège.

Clarke Energy contribue au développement durable grâce à ses solutions de cogénération en garantissant une économie sur l’énergie primaire et une réduction significative des dépenses énergétiques globales au compte des entreprises qui lui ont fait confiance.

L’extension du bureau Tunisie en hub africain est une décision importante qui intervient dans un contexte sanitaire délicat, mais c’est un signal fort d’une entreprise britannique qui continue à croire en la position stratégique de la Tunisie et la qualité de ses compétences et développe ses investissements.

Clarke Energy a aussi célébré à cette occasion la signature d’un partenariat avec le grand groupe industriel La Rose Blanche pour assurer son efficacité énergétique.

A noter que Clarke Energy Tunisie a installé un parc de 170 MWe en Afrique francophone dont à peu près 100 MWe en Tunisie. Le groupe possède en Tunisie 70% de la part de marché en termes des moteurs à gaz installés, 80% aussi de la part de marché d’électricité produite.