« Les JMC autrement » : Un programme parallèle à la Médina de Tunis

Tweet Share Messenger

La 7e édition des Journées musicales de Carthage (JMC) a lieu cette année dans différents espaces de la capitale, dont la Médina de Tunis qui accueille un programme parallèle dédié à la musique électronique.

Les JMC qui n’ont pas eu lieu l’année dernière à cause de la situation sanitaire critique que vivait le pays à cause de la pandémie du Coronavirus, sont de retour cette année avec une édition hybride qui a démarré le soir du samedi 18 décembre et qui se poursuivra jusqu’au jeudi 23 décembre à la fois dans les salles de spectacle et sur la toile.

En plus du programme principal qui se tient à la Cité de la Culture, à la maison de culture Ibn Rachiq et à la salle Le 4e Art, le festival a également prévu un programme parallèle axé sur la musique électronique et particulièrement sur les artistes tunisiens et leurs derniers projets électro à l’instar de « Lucy », « Abyss » ou encore « Ambivalence » qui ont rythmé la première journée de performances, hier dimanche 19 décembre.

Le programme se poursuit dans différents espaces de la Médina comme le Club Tahar Haddad, Dribet Dar Hussin, Bir Lahjar ou encore Midhet el Soltan.

F.B