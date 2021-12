Tunisie-Algérie : L’arbitre allemand a sauvé le spectacle

L’agression gratuite de l’Algérien Houcine Benayada contre le Tunisien Hannibal Mejbri, la pépite de l’équipe de Tunisie, lors de la finale de la Coupe arabe des nations Qatar Fifa 2021, samedi 18 décembre 2021, à Doha, au Qatar, continue d’alimenter la polémique dans les forums sportifs maghrébins. L’auteur minimise ce fait et estime que l’arbitre allemand de la rencontre, Daniel Siebert (37 ans) aurait mérité d’être davantage félicité par les deux parties pour avoir circonscrit tous les dérapages et sauvé le spectacle.

Par Naceur Ben Frija *

L’agression, à la fois physique et morale, comme celle de Houcine Benayada contre Hannibal Mejbri, doit-être sanctionnée séance tenante. Ce sont des pratiques d’intimidation d’un autre âge dans les milieux du football.

Par ailleurs, en l’espèce, ce comportement sur le terrain entre joueurs «professionnels» ne donne pas une bonne image du football maghrébin.

Les joueurs ont le devoir moral de présenter un spectacle dans l’esprit déontologique du sport et des règles strictes de la discipline, en l’occurrence, ici, le football. Ils ont, en outre, le devoir de donner le bonne exemple aux jeunes.

Il faut féliciter l’arbitre allemand Daniel Siebert qui n’est pas tombé dans le piège et qui a maîtrisé la situation permettant à la rencontre de se dérouler et de se terminer dans de bonnes conditions pour le meilleur du spectacle et pour la joie des spectateurs qui suivaient le match dans les gradins et à la télévision.

L’arbitre a aussi permis de faire en sorte que le match soit le moins hachuré possible et plus ou moins fluide avec un égal nombre de joueurs pour les deux équipes sur le terrain jusqu’à son terme, sauvant ainsi la face du football maghrébin…

* Ancien diplomate.