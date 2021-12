Féminicide à Korba : L’individu qui a poignardé sa femme s’est rendu à la police

Un drame est survenu ce mardi 21 décembre 2021 à Korba (Nabeul) : Un individu a mortellement poignardé sa femme sous les yeux de son fils de 11 ans. Le tueur s’est ensuite rendu à la police…

Selon les premiers éléments de l’enquête, le couple était en conflit et une énième dispute a éclaté ce matin; l’époux a porté plusieurs coups de couteau à sa femme de 32 ans, dont à la poitrine et au dos, affirme le porte-parole du Tribunal de première instance de Nabeul, Issam Khemiri, dans une déclaration aux médias.

La victime, poignardée devant son fils, issu d’un précédent mariage, a pu fuir la maison et des voisins ont tenté de la secourir et ont alerté la police et la protection civile, mais elle a succombé à ses blessures en arrivant à l’hôpital.

Quant au tueur, il s’est rendu à la police peu de temps après avoir commis son acte odieux et a été placé en détention sur ordre du ministère public, ajoute la même source, tout en affirmant que l’enquête se poursuit.

Y. N.