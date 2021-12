Tunisie : Marge de rentabilité de 10 millimes par œuf pour les distributeurs

Tweet Share Messenger

Ibrahim Nafzaoui, président de la Chambre nationale des commerçants de viande de volailles, a déclaré que la «crise de l’œuf» découle du faible profit marge des distributeurs (5 millimes), ce qui a conduit à l’arrêt de l’activité et la disparition de ce produit du marché dans certains quartiers, niant catégoriquement toute intention d’augmenter son prix.

M. Nafzaoui, qui intervenait dans l’émission «Sabah Ennas» aujourd’hui, mardi 21 décembre 2021, a souligné que le ministère du Commerce avait annoncé hier, lundi 20 décembre, l’augmentation de la marge bénéficiaire des œufs à 10 millimes, notant que cette décision garantirait l’approvisionnement en œufs de tout le territoire de la république en seulement cinq jours.

Il a expliqué que la marge bénéficiaire élevée des œufs emballés a conduit à l’abandon par les distributeurs de la commercialisation des œufs en vrac.

Quant aux opérations de production et de stockage, Ibrahim Nafzaoui a révélé qu’environ 5 millions d’œufs sont produits quotidiennement, et que le processus de stockage des œufs en perspective du mois de Ramadan a commencé il y a quelque temps, et il est prévu le stockage de 70 millions d’œufs.

I. B.