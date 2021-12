Tunisie : Les agents de la Poste annoncent une grève de 48h, en janvier 2022 (UGTT)

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé ce jeudi 23 décembre 2021, qu’une grève de 48h sera observée par les agents de l’Office national des postes, et ce, en janvier prochain.

Selon le préavis de grève, celle-ci sera observée les 19 et 20 janvier 2022, afin de dénoncer «le non-respect des accords conclus, la non-révision des primes, le manque de ressources humaines et de fournitures et équipements de travail».

Les agents dénoncent également «la suspension des négociations relatives au règlement intérieur, le non-respect du Code de la poste et l’absence de développement de la compétitivité de l’office», lit-on dans le préavis de l’UGTT, qui précise que cette grève démarrera mardi 18 janvier à 18h et s’achèvera jeudi 20 janvier 2022 à 18h.

