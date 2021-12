Tunisie : augmentation des salaires des employés des pharmacies

Tweet Share Messenger

Un accord a été signé, ce vendredi 24 décembre 2021, pour augmenter les salaires des employés du secteur pharmaceutique. Il a été signé par le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, le président du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, Naoufel Amira, et le secrétaire général de la Fédération nationale de la santé, Othman Jallouli.

Un accord a été signé, ce vendredi 24 décembre 2021, pour augmenter les salaires des employés du secteur pharmaceutique. Il a été signé par le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, le président du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, Naoufel Amira, et le secrétaire général de la Fédération nationale de la santé, Othman Jallouli.

Les termes de l’accord enreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et les augmentations salariales pour les années 2020 et 2021 seront versées avant le 31 décembre 2022, comme date butoir, comme annoncé aujourd’hui sur le site web de l’organisation syndicale Chaab News.

L’accord prévoit une augmentation du salaire de base de 6,5% au titre de 2020, sur le salaire de base de 2019, à appliquer à partir du 1er novembre 2020, et les deux parties ont également convenu d’une augmentation de 6,5% au titre de 2021, sur le salaire de base de 2020, applicable à compter du 1er mai 2021.

Il a également été décidé d’augmenter les primes de transport et de présence de 6,5%, au titre de 2020, à compter du 1er novembre 2020. Et les primes de transport et de présence de 6,5 %, à compter du 1er mai 2021. Ainsi que la majoration de la prime du travail de nuit de 50%, à compter du 1er novembre 2020.

On a aussi convenu d’entamer des négociations pour revoir les dispositions réglementaires de l’accord paritaire sectoriel pour les employés des pharmacies avant la fin de 2022.

I. B.