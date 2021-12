Tunisie : démantèlement d’un réseau de trafic de cocaïne entre La Marsa et Kasr Saïd

Les agents de la brigade centrale des stupéfiants de la Garde nationale à Ben Arous sont parvenus, dans la soirée du jeudi 23 décembre 2021, à démanteler un réseau de consommation et de trafic de cocaïne comprenant un artiste connu, une artiste et le fils d’un ancien et célèbre joueur international de football : les noms des prévenus n’ont pas été révélés.

Selon les données disponibles, des informations ont été reçues par les agents de la brigade centrale des stupéfiants de la Garde nationale à Ben Arous selon lesquelles une jeune femme de La Marsa était impliquée dans un réseau de consommation et de trafic de cocaïne.

L’ensemble du réseau a été démantelé après une série de descentes de police entre La Marsa, Kasr Saïd et la cité Intilaqa, dans le Grand Tunis, et une grande quantité de cocaïne a été saisie.

Il a été décidé de maintenir les six détenus à la disposition de l’enquête.

I. B.