Tunisie : Oussama Khlifi (Qalb Tounes) entame, à son tour, une grève de la faim

Oussama Khlifi député (gelé) Qalb Tounes a annoncé dans la soirée de ce jeudi 23 décembre 2021, avoir décidé d’entamer une grève de la faim, emboîtant ainsi le pas aux membres du collectif «Citoyens contre le coup d’Etat» et à l’ancien président provisoire Moncef Marouki, qui sont entrés en grève ce matin.

Ces derniers ont affirmé que cette décision a été prise «pour préserver la démocratie, défendre les droits et des libertés, appeler à la libération des députés gelés et des manifestants arrêtés le 18 décembre courant et dénoncer la condamnation, par contumace, de Marzouki à quatre ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité de l’État», entre autres demandes, et rejets de décisions et mesures annoncées par le président Saïed.

Oussama Khlifi dit soutenir les gréviste et annonce à son tour qu’il entame une grève de la faim, en France, où il se trouve depuis le 15 juillet dernier et qui avait, par ailleurs, affirmé qu’il ne compte pas rentrer dans l’immédiat en Tunisie.

En septembre dernier, il a assuré qu’il fait l’objet d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, allant jusqu’aux menaces de mort, en attribuant cette campagne aux partisans du président Saïed et en affirmant qu’il saisira la justice à ce propos.

Y. N.