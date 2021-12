Collectif «Citoyens contre le Coup d’État» : Ezzedine Hazgui sous surveillance médicale à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis (Photos)

Transporté à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis après la détérioration de son état de santé au 5e jour de la grève de la faim, Ezzedine Hazgui a été placé sous surveillance médicale.

C’est ce qu’a annoncé le collectif «Citoyens contre le Coup d’Etat», via un post publié cette après-midi, lundi 27 décembre 2021, sur sa page Facebook, en précisant que cette décision a été prise par l’équipe médicale qui a pris en charge Ezzedine Hazgui.

Notons qu’à ce jour, douze membres de ce collectif sont en grève de la faim, notamment Ajmi lourimi, Feiza Bouhlel (Ennahdha), Yousri Daly (Al-Karama), et Rafik Amara (Qalb Tounes).







D’autres personnalités ont annoncé leur soutien aux grévistes et ont annoncé à leur tour, avoir entamé une grève de la faim, à l’instar de l’ancien président Moncef Marzouki et Oussama Khlifi (Qalb Tounes), qui se trouvent actuellement tous les deux en France…

Quant à Jawher Ben Mbarek (fils de Ezzeddine Hazgui) et Habib Bouajila qui dirigent ce collectif, ils ne sont pas encore entrés en grève de la faim, contrairement à ce qui a été mentionné jeudi dernier.









Samira Chaouachi, qui n’est pas non plus concernée par cette grève, mais qui soutient le collectif, a publié un post sur sa page Facebook pour remercier Ezzeddine Hazgui pour son engagement et lui souhaiter un prompt rétablissement.

On notera que des opposants de Saïed, à l’instar de Yadh Elloumi, Yamina Zoghlami, Noureddine Bhiri, Ahmed Nejib Chebbi Issam Chebbi, Samir Dilou ou encore Said, qui soutiennent le «Citoyens contre le Coup d’État» ont rendu des viistes de courtoisie aux grévistes de la faim et leur ont exprimé tout leur soutien.

Y. N.