Retour en images sur la 5e campagne de reboisement organisée par le collectif Soli & Green et l’association Tounes Clean-Up

Le collectif Soli & Green et l’association Tounes Clean-Up ont organisé, dimanche 26 décembre 2021, la cinquième campagne de reboisement de l’année. L’action s’est déroulée à Sejnane, dans la joie et la bonne humeur, comme en témoignent les photos…

«Cette année 2021 fut rude en émotions pour tous et des actions comme les nôtres démontrent que le changement est possible 🙌🏽 Nos bénévoles ont réussi à planter : 9.500 arbres 🌲», indique L’équipe Soli&Green et Tounes Clean Up en remerciant également la Commissariat régional du développement agricole (CRDA) de Bizerte, les locaux de Sejnane et les équipes d’organisation.































«Merci aux 110 bénévoles présents aujourd’hui et à leur motivation extrême, c’est grâce à vous que ces actions peuvent voir le jour 🌲💚 Une spéciale dédicace à nos bénévoles qui sont restés jusqu’à 18h pour atteindre l’objectif de plantation 🙏🏻 ❇️», ajoute la même source.



Y. N.