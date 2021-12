Tunisie : Campagne de vaccination de rattrapage contre la rougeole en janvier 2022

Une campagne nationale de rattrapage de la vaccination contre la rougeole sera organisée, en Tunisie, du 3 au 5 janvier 2022, pour les personnes âgées de 26 à 38 ans.

C’est ce qu’a annoncé, ce lundi 27 décembre 2021, la direction des soins de santé de base au ministère de la Santé publique, soulignant que des opérations de vaccination seront organisées dans tous les centres de santé de base et points de vaccination équipés à cet effet, en Tunisie.

Et d’ajouter que le but de cette campagne est de renforcer l’immunité contre la rougeole et de prévenir une épidémie de cette maladie.

Notons que cette campagne ne concerne pas les personnes de cette catégorie d’âge qui ont déjà contracté la rougeole ou qui ont reçu deux doses du vaccin.

Le ministère a, par ailleurs, précisé que le vaccin qui sera réservé à cette campagne sera à double effet et permettra également de se prémunir contre la maladie de rubéole.

Selon les statistiques du ministère de la Santé, plus de 4.000 cas de rougeole ont été enregistrés au cours des 9 premiers mois de 2019, ayant conduit à 49 décès. La majorité de ces cas ont été enregistrés chez des enfants, en particulier ceux de moins d’un an qui n’ont pas encore été vaccinés, ou encore ceux ayant entre 1 à 5 ans qui n’ont pas été complètement vaccinés.

C. B. Y.