Un «Padel by Kia» au Tennis Club de Tunis

Tweet Share Messenger

City Cars, la société distributrice exclusive de la marque Kia en Tunisie vient de renforcer l’infrastructure du Tennis Club de Tunis (TCT) en prenant en charge la construction et l’aménagement d’un nouveau terrain dénommé «Padel By Kia» dédié aux compétions de cette nouvelle discipline qu’est le «Padel», un sport de raquette dérivé du tennis. Ce projet intervient dans le cadre d’un partenariat historique entre City Cars Kia et le Tennis Club de Tunis.

Le vendredi 24 décembre 2021, Kheireddine Kechrid, président du TCT, ainsi que les membres du club ont accueilli Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse et des Sports, Souad Abderrahim, maire de la ville de Tunis, Mehrez Boussayene, président du Comité olympique tunisien, les représentants de la presse ainsi que des invités passionnés du tennis et du padel pour inaugurer dans une ambiance festive et chaleureuse, la nouvelle installation sportive, dénommée «Padel by Kia».

«Kia est une marque dynamique dont le nom est associé, à l’échelle internationale, depuis plusieurs années, à un grand nombre de sports. Avec grande fierté, l’équipe de Kia Tunisie vient donc de consolider localement l’engagement de la marque avec le sport, en aménageant ce nouveau terrain de « Padel » au Tennis Club de Tunis. Il s’agit de l’une des actions de responsabilité sociétale que City Cars-Kia engage dans le cadre de son soutien indéfectible au sport. Ce nouveau projet de padel est un engagement qui marque l’ancrage de la marque dans le soutien au sport tunisien, et particulièrement le tennis»,a déclaré Riadh Annabi,directeur général de City Cars Kia.





Un terrain conforme aux normes internationales

De son coté, Kheiereddine Kechrid, Président n’a pas manqué de mettre en avant l’importance de l’action RSE de City Cars-Kia qui n’hésite pas à apporter un soutien continu au Tennis. Il a aussi remercié la municipalité de Tunis, le ministère de tutelle et la Fédération tunisienne de tennis (FTT) pour leurs aides et assistance avant de préciser que le terrain «Padel By Kia» répond aux normes des compétitions internationales et qu’il a été commandé chez le fournisseur officiel du circuit World Padel Tour.

Le padel, qui commence à se développer en Tunisie, compte sous couvert de la Fédération internationale de padel, plus de huit millions de pratiquants dans le monde. C’est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de vitrages et de grillages. Le calcul du score est le même qu’au tennis et les balles utilisées ont une pression légèrement inférieure. Il est joué uniquement en double et le service doit s’effectuer à la cuillère.

Au niveau mondial, le constructeur automobile Kia Motors est classé parmi les plus grands sponsors du sport à travers son soutien à des évènements phares (Australian Open de tennis, coupe d’Europe de football, coupe du monde de football, NBA …). Le sponsoring sportif est une base fondamentale de la stratégie marketing de la marque sud-coréenne partout dans le monde faisant de Kia le partenaire du sport par excellence.