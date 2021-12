Tunisie : Hafedh Caïd Essebsi réagit à l’enquête ouverte sur les circonstances du décès de son père et ancien président

Hafedh Caïd Essebsi, fils de l’ancien président de la République Feu Béji Caïd Essebsi, a réagi ce mercredi 29 décembre 2021, sur l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du décès de son père, tout en saluant cette initiative, et estimant que la famille et le peuple tunisien ont le droit de connaître la vérité

Dans un post publié sur sa page Facebook, Hafedh Caïd Essebsi a rappelé qu’il avait déjà exprimé des doutes sur les circonstances du décès de son père, tout en soulignant, par ailleurs, les efforts fournis par le personnel médical civil et militaire et en les remerciant à ce propos.

Dans son post Hafedh Caïd Essebsi indique avoir quitté le territoire tunisien contre son gré, et ce «après avoir fait l’objet de menaces d’emprisonnement sur la base de fausses accusations», tout en estimant que cela est «lié au décès de son père et dans le but de dissimuler la vérité», a-t-il encore écrit.

«N’oublions pas la non-signature par l’ancien président de l’amendement de la loi électorale et sa maladie, puis son décès trois mois des élections législatives et présidentielle, …ce qui a grandement changé la situation politique en Tunisie », a-t-il ajouté, avant de conclure : « Les doutes subsistent, et j’espère que cette enquête lèvera l’ambiguïté et illuminera la vérité….».

Y. N.