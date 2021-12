Tunisie – Ministère du transport : Nouvelle mesure sanitaire pour les arrivants de l’étranger

Tweet Share Messenger

Le ministère du Transport a invité, ce jeudi 30 décembre 2021, via un communiqué, les Tunisiens arrivant de l’étranger à remplir un nouveau formulaire, dans le cadre de la lutte nationale contre la Covid-19.

Il s’agit du formulaire « e7mi », disponible sur le lien suivant en 3 langues, le français, l’arabe et l’anglais.

Il faudra, ensuite, présenter le formulaire dans sa version papier ou électronique lors de l’inscription au voyage auprès des compagnies de transport aérien, terrestre et maritime et des autorités sanitaires à l’arrivée aux aéroports, aux ports maritimes et aux postes frontaliers.

C. B. Y.