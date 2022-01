Habib Khedher dénonce : «Le ministre de l’Intérieur a refusé de recevoir le comité de défense de Bhiri»

Tweet Share Messenger

Dans un post publié sur sa page Facebook, le dirigeant du parti islamiste Ennahdha, Habib Khedher, avocat de son état a affirmé que le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a refusé de recevoir une délégation de représentants du comité de défense du député (gelé) nahdhaoui et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, qui est assigné à résidence de puis hier.

Habib Khedher a dénoncé «l’absence de tout canal de communication et de toute donnée sur la situation de Noureddine Bhiri», a-t-il écrit dans son post publié ce samedi 1er janvier 2022, en indiquant que des membres du comité de défense accompagnés du président de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats ont demandé à rencontrer le ministre de l’Intérieur afin de s’enquérir de l’état de santé de Bhiri et d’avoir des détails sur son dossiers.

«Malgré l’état de santé de notre confrère qui nécessite un suivi continu et malgré que nous n’ayons aucune information à ce propos, l’entretien avec le ministre a été un refusée», a-t-il déploré en ajoutant que suite à ce rejet, le comité de défense poursuit son sit-in à la Maison de l’Avocat afin de protester contre l’arrestation de Bhiri, qu’il a qualifiée «d’enlèvement», tout en appelant ses confrères à les soutenir et à les rejoindre dans ce mouvement pour défendre le député gelé et pour «dénoncer l’agression de son épouse, Me Saïda Akremi».

Rappelons qu’outre Noureddine Bhiri, le ministère de l’Intérieur a annoncé que Fathi Baldi, ancien cadre au sein de ce département, a également été assigné à résidence. «Il s’agit d’une mesure préventive dictée par l’obligation de préserver la sûreté générale et qui prendra fin avec l’achèvement de ses causes», a indiqué le MI dans un communiqué publié hier, tout en s’engageant à à se conformer aux garanties prévues par la constitution et la législation en vigueur, notamment en mettant à disposition des concernés une résidence adéquate et l’assistance médicale nécessaire.

Y. N.