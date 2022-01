Jawhar Ben Mbarek : «Noureddine Bhiri est un militant… et il en paie le prix»

Pour Jawher Ben Mbrek un des principaux dirigeants du collectif « Citoyens contre le coup d’État », «Noureddine Bhiri est un militant qui paie le prix de son opposition contre les mesures exceptionnelles du 25 Juillet, en se voyant assigné à résidence».

Accompagné de certains membres de ce collectif, à l’instar de Samira Chaouachi, ancienne vice-président de l’Assemblée gelée, Jawher Ben Mbarek a rendu visite, ce samedi 1er janvier 2022, à Saïda Akremi épouse Bhiri, en grève de la faim au bureau de la section régionale de Tunis de l’Ordre des avocats de Tunisie afin de dénoncer l’arrestation de son mari, le député gelé et dirigeant nahdhaoui, Noureddine Bhiri.

Commentant l’arrestation du concerné, Jawhar Ben Mbarek a exprimé son soutien ainsi que celui du collectif au dirigeant du parti islamiste en lançant notamment :

«Noureddine Bhiri est un militant … il a milité contre le coup d’Etat et il en paie le prix aujourd’hui, en se voyant assigné à résidence… Nous allons tous payé la facture mais le régime du coup d’État finira par tomber et Noureddine retournera auprès des siens et l’Assemblée sera de retour et il y reprendra ses fonctions».

Rappelons que Noureddine Bhiri a été arrêté hier matin et que le ministère de l’Intérieur a annoncé, le soir même, que ce dernier ainsi que Fathi Baldi, ancien cadre au sein de ce département, ont été assignés à résidence.

Y. N.