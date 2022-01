Tunisie : L’hommage de Sana Ben Achour à Ezzeddine Hazgui (vidéo)

La militante des droits de l’homme Sana Ben Achour a rendu visite hier, vendredi 31 décembre 2021, au militant de gauche Ezzeddine Hazgui et les autres grévistes de la faim du collectif Citoyens contre le coup d’Etat, contestant les «mesures d’exception» annoncées par le président de la république Kaïs Saïed, le 25 juillet dernier. Vidéo.

La professeure de droit public, ancienne présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et actuelle présidente de l’association Beity, s’était opposée, dès le départ, à ce qu’elle a considéré comme une grave entorse à l’ordre constitutionnel et a qualifié, elle aussi, de coup d’Etat, à l’instar de son frère aîné, lui aussi professeur de droit public, Yadh Ben Achour, qui était parmi les premiers analystes politiques à avoir dénoncé les «mesures d’exception» et à s’opposer fermement à son ancien collègue, spécialiste de droit constitutionnel, Kaïs Saïed. Ce dernier, a en effet pris, avec cette décision, beaucoup de libertés vis-à-vis des stipulations de l’article 80 de la Constitution, invoqué pour la justifier.

Outre sa portée politique, comme une manière d’afficher son opposition à ce qui est qualifié de dérive autoritaire de Kaïs Saïed, l’accolade entre Sana Ben Achour et Ezzeddine Hazgui est, surtout, un hommage rendu au militant de gauche, emprisonné dans les années 1970 sous le règne de Bourguiba et qui, à 78 ans, n’a pas hésité, aujourd’hui, à observer une grève de la faim pour défendre ses idées.

Le geste de Mme Ben Achour est donc, à la fois, un acte politique, mais aussi un hommage rendu à un homme qui, au-delà des contingences de l’histoire et des aléas de la politique, reste fidèle à ses convictions d’homme.

I. B.