Une dame âgée violentée et agressée au couteau à Sfax : Un cambrioleur arrêté

La police secours de Sfax a arrêté ce samedi 1er janvier 2021 un individu qui s’est introduit chez une femme âgée pour un cambriolage, l’a étranglée et violentée avant de la balafrer au visage.

L’agression a valu des contusions et 30 points de suture à la victime qui a porté plainte, tout en affirmant avoir surpris son agresseur, qui s’est introduit chez elle, vers 14h, et qu’il était en possession d’une arme, indique le Syndicat régional de la police secours de Sfax.

La dame a raconté son calvaire à la police, en précisant que son agresseur l’a violemment frappée, étranglée et mordue avant de la balafrer au visage : «Il faisait noir dans la chambre et il voulait probablement me tuer mais j’ai reçu le coup au visage», a-t-elle souligné, citée par le Syndicat.

L’Enquête a permis d’identifier et d’arrêter le suspect, qui a été formellement reconnu par sa victime, et il s’est avéré que ce dernier venait d’agresser au couperet un homme, qui avait également porté plainte, et qu’il avait déjà été emprisonné pour des faits de vols et de violences…

Y. N.