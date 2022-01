« Etalyeni » de Chokri Mabkhout dans la liste des meilleurs livres de 2021 selon la revue américaine « Library Journal »

Tweet Share Messenger

La traduction anglaise de « Etalyeni » de Chokri Mabkhout vient de figurer dans la liste des meilleurs livres de l’année 2021 établie par la revue américaine « Library Journal ».

Sorti en 2015 en langue arabe, « Etalyeni » de l’écrivain, universitaire et ancien directeur de la Foire internationale du Livre de Tunis Chokri Mabkhout a récemment été traduit en langue anglaise sous le titre « The Italian ». Le succès du livre a dépassé les frontières de la Tunisie et du monde arabe puisque la revue américaine destinée aux bibliothécaires « Library Journal » vient de choisir le livre dans sa sélection des meilleurs livres étrangers de l’année 2021.

« Etalyeni » qui avait obtenu le Comar d’or de l’année 2015 et le Prix international de la littérature arabe (Booker), a également été traduit en italien, il retrace l’Histoire de la Tunisie depuis l’ère de Bourguiba jusqu’à la révolution de 2011 pour retranscrire les événements sociaux et politiques cruciaux qu’a connus la Tunisie durant ces dernières décennies.

F.B